Безкоштовне житло для ВПО у Київській області продовжують пропонувати мешканці регіону, відкриваючи власні домівки для людей, які вимушено залишили свої оселі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт "Допомагай".

Станом на зараз доступні кілька варіантів проживання з різними умовами та форматом підтримки.

У Переяславському районі власники будинку готові надати окрему кімнату для жінки або матері з дитиною віком від трьох років. Проживання без орендної плати, натомість передбачена посильна допомога у побуті. У помешканні є базові зручності: вода, санвузол, кухня для самостійного приготування їжі.

Ще одну пропозицію оприлюднили в селищі Борова на Фастівщині. Там шукають людину для спільного проживання з літньою жінкою. Будинок має всі необхідні умови: опалення, техніку, стабільний інтернет. Догляд не потрібен, однак важливою є присутність та спілкування.

У Білоцерківському районі, в селі Макіївка, доступний будинок для сім’ї або жінки. Житло повністю облаштоване: меблі, побутова техніка, кілька варіантів опалення, вода зі свердловини. Мешканці сплачують лише комунальні послуги. Серед умов — допомога літньому власнику в щоденних справах.

Експерти зазначають, що подібні ініціативи залишаються важливим елементом підтримки внутрішньо переміщених осіб. Безкоштовне житло для ВПО у Київській області формується здебільшого завдяки приватній ініціативі та взаємодопомозі, що дозволяє частково зменшити навантаження на державні програми розселення.

Фахівці радять перед заселенням уточнювати умови проживання, обов’язки сторін та можливі витрати, аби уникнути непорозумінь у подальшому.

