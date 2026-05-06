Заплановані планові додаткові графіки відключення світла у Чернігівській області на 7 травня.

Графіки відключення світла вводяться у Чернігівській області у зв'язку з важливими роботами енергетиків, які заплановані на 7 травня, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на 7 травня, які будуть тривати в окремих населених пунктах через планові профілактичні роботи в електромережах.

В населеному пункті Городня з 08:00–18:45 години. Відключать електрику в будинках, що розташовані за наступними адресами:

1-й Зарічний — 1–8, 10–30, 32–38, 40–43, 45–47, 51, 53, 55, 67

1-й Незалежності — 1–2, 4–23, 25

1-й Свято-Миколаївський — 1–19, 6а, 16а

2-й Зарічний — 2–5, 7–10, 12–13, 15–24, 26, 30, 32, 34–53, 55–57, 59, 62, 64, 68, 70, 36а

2-й Свято-Миколаївський — 1–5, 7–21, 23, 25

Данила Намися — 14

Заводська — 21

Зарічна — 11Б

Захисників України — 46

Івана Ремболовича — 2а, 21

Незалежності — 1–7, 9–20, 23, 2б, 9а, 12а, 21а, 22а

Покровська — 1–17, 19, 3А, 19а

Свято-Миколаївська — 1–8, 10–26, 30, 32, 18а

У смт Ріпки частина будинків лишиться без електрики. Обмеження будуть діяти з 08:00–17:00 години за такими адресами:

Варшавська — 13, 2а, 1/1, 1/2, 2/3

Захисників України — 29, 31, 48

Івана Богуна — 1–40, 42–45, 47, 49, 51, 53, 55

Набережна — 1

Паркова — 3, 5

Піщанівська — 1–5, 7–12, 15–16, 18–30, 9а, 1/1, 15А

Садова — 1–26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 16а

Соборна — 4

Софії Русової — 7/2

Харківська — 12, 16–23, 21а

Шевченка — 71, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103–105, 107–118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 95А

У місті Мена зникне електрика через плановий ремонт та профілактичні роботи в електромережах. Знеструмлення будуть діяти з 08:00–17:00 години на вулицях:

1-й Вокзальний — 1–4, 6, 8, 10, 12, 1а, 1Б, 2а

2-й Вокзальний — 2, 4, 6, 2а

3-й Вокзальний — 3, 5

Бузкова — 27, 29, 31, 33–40, 41–49, 51–64, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 77, 29а, 32а, 36а, 50а

Б. Хмельницького — 2–4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 24–26, 28–64, 20а

Виноградна — 1–5, 7–11, 13–15, 17–23, 26–29, 2а, 30–34, 35–41, 43–45, 47–52, 54–58, 21а, 38а, 40а–40г, 40д, 54а, 56а

Виноградний — 1, 2, 4, 7–15, 17

Вокзальна — 1–22, 26–28, 30–35, 37–46, 48, 50–61, 63–65, 67, 68, 6б, 71, 73, 75, 79, 96, 9а, 11а, 38а, 60а

Воровського — 1Б

Гімназійна — 1, 5, 7, 14а

Довженка — 1–14, 16–34, 36, 38, 40, 42, 13а

Єдності — 1–15

Залізнична — 1–15, 17, 19, 21, 6а

Залізничний Будинок — 9

Зоряна — 1–3, 7–9, 12, 15, 17, 19, 25, 29, 2а, 2б

Корольова — 1–4, 6, 6а

Лесі Українки — 1–7, 9–11, 13–17, 19, 23, 27

Миколи Лисенка — 1–11, 13–27, 29, 31, 33, 35, 18а

Миру — 1–37, 39, 41, 43

Молодіжна — 1–15, 19–21, 23–26, 28, 29, 2а, 31, 33

Незалежності — 1, 3, 5, 7–8, 12–16, 18–26, 31, 33, 35, 37, 13а, 15а, 29а

Паркова — 1–50, 9а, 21а, 21б, 22а, 29а, 30а, 39а, 39б, 50а

Перемоги — 1, 4, 6, 7, 9, 12, 20, 24, 25, 36

Піщанівська — 60, 62, 64, 66, 103, 105–111, 113, 115, 121, 121г, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136а, 137–139, 60а

Піщанівський — 1–15, 17–19, 21

Привокзальна — 1–26, 28, 30, 3А

Ринкова — 1–17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1а–1ж, 2б, 4а, 6/1, 8а–8в, 81

Сахновського — 2, 6, 10, 28, 30

Сергія Титаренка — 68–76

Сіверський шлях — 23–157

Слов’янська — 1–6, 8–10, 12–14, 16, 19–24, 29, 59

Транспортна — 1–21, 23, 25–28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15а

Українська — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 35, 38

Чернігівський шлях — 116

Шевченка — 51, 61а, 63–92, 72б, 74Б, 74ж, 76а, 76в, 96/1

Яблунева — 1–13, 15, 17–21, 23, 25, 27–31, 33–34, 36–37, 39–40, 43, 45–48, 39б.

