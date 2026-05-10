Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області передбачає фінансову підтримку для українців у межах міжнародної програми.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області реалізується у межах багатоцільової програми УВКБ ООН та передбачає виплати по 3600 гривень на людину щомісяця протягом трьох місяців, повідомляє Politeka.

Йдеться про фінансову підтримку, спрямовану на покриття базових потреб. Загальна сума виплат становить 10 800 гривень на одну особу, а сама реєстрація у програмі відбувається одноразово.

Кошти нараховуються на домогосподарство, що дозволяє врахувати потреби всієї родини.

За інформацією міжнародних організацій, упродовж 2025 та 2026 років понад 4 мільйони українців залишаються внутрішньо переміщеними особами.

Тому такі програми грошової допомоги для ВПО у Чернігівській області залишаються актуальними. Подати заявку можуть переселенці, які отримали довідку протягом останніх шести місяців.

А також - громадяни, які повернулися з за кордону після 24.02.2022 або знову оселилися у своєму постійному місці проживання в Україні.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області не призначається тим, хто вже отримував аналогічні виплати від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

Крім цього, важливо відповідати визначеним критеріям. Дохід на одну особу в родині має бути меншим за 6318 гривень. Також заявники повинні належати до вразливих категорій населення.

Це можуть бути одинокі батьки з дітьми, люди віком від 55 років, а також особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Для оформлення виплат необхідно підготувати пакет документів. Серед них паспорт або ID картка, ідентифікаційний код, довідка переселенця, свідоцтва про народження дітей, банківський рахунок у форматі IBAN та документи, що підтверджують вразливість.

Після цього потрібно звернутися до пункту збору даних, який працює через партнерів УВКБ ООН, зокрема БФ «Право на захист».

