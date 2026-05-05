Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області передбачає кілька форматів фінансової підтримки для тих, хто постраждав від війни.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається в межах програм Червоного Хреста, які були оновлені у 2026 році відповідно до нових підходів до підтримки населення, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області є частиною ширшої програми, що охоплює дев’ять регіонів України, які найбільше постраждали від бойових дій.

З квітня 2026 року підхід до виплат змінився, адже багатоцільові виплати замінили на підтримку за пріоритетами.

Це означає, що фінансування спрямовується насамперед тим, хто перебуває у найскладнішому становищі. Зокрема, українці можуть отримати 10 800 гривень на людину, якщо належать до соціально-економічно незахищених категорій.

Така соцпідтримка має зменшити фінансове навантаження, яке зросло через війну. Окремо передбачена виплата у 12 300 гривень для тих, хто був змушений евакуюватися.

У цьому випадку обов’язковою умовою є проходження транзитного пункту, а сама підтримка надається протягом 45 днів після цього. Також на суму 12 300 гривень можуть розраховувати люди, які постраждали внаслідок обстрілів.

Йдеться про випадки, коли житло було значно пошкоджене або повністю зруйноване. Реєстрація таких осіб проводиться за поданням місцевої влади та Робочої групи з питань підтримки, яка формує та перевіряє списки постраждалих.

Грошова допомога Чернігівській області передбачає окрему підтримку для ВПО. Вона може надаватися протягом періоду від 3 до 9 місяців, якщо людина має статус переселенця понад 6 місяців.

При цьому, обов’язковою умовою є наявність права на державні виплати на проживання, які з певних причин не були отримані. Розмір такої допомоги становить 2000 гривень для дорослих осіб.

