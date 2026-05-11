Подорожання продуктів у Чернігівській області фіксують аналітичні дані за травень 2026 року, передає Politeka.

Спостерігається зміна вартості базових товарів бакалійної та молочної групи.

Ринок харчових позицій демонструє помірну динаміку. У сегменті круп пшоно (1 кг) у середньому оцінюється на рівні 51,75 грн. У торгових мережах показники коливаються: Auchan — 52,50 грн, Metro — 51,00 грн. Протягом квітня середній орієнтир становив 51,44 грн, а з початку квітня зафіксовано приріст приблизно на 1 грн.

Окремо варто відзначити, що Подорожання продуктів у Чернігівській області найбільш помітне у категорії гречки. Станом на початок травня середній рівень досягає 75,07 грн за кілограм. У мережах зафіксовано різні значення: Auchan — 54,90 грн, Metro — 75,00 грн, Novus — 73,89 грн, Megamarket — 96,50 грн. Порівняно з квітнем, коли середній показник складав 69,21 грн, приріст становить близько 13 грн.

У сегменті жирів і спредів маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» (250 г) має середній орієнтир 42,16 грн. У роздрібі: Auchan — 43,00 грн, Novus — 34,99 грн, Megamarket — 48,50 грн. У квітні середнє значення перебувало на рівні 42,70 грн, що свідчить про незначне коливання з підвищенням близько 1,63 грн.

Загальна картина ринку показує нерівномірні зміни: одні категорії залишаються відносно стабільними, інші демонструють відчутніше зростання. Найбільш виражена динаміка спостерігається у крупах, тоді як молочна група змінюється менш різко.

Загалом ринок продовжує демонструвати різноспрямовану цінову динаміку залежно від категорії товарів.

