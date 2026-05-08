Обмеження руху транспорту Тернополі діятимуть протягом двох тижнів і можуть вплинути на звичні маршрути як громадського, так і приватного транспорту.

Обмеження руху транспорту Тернополі запровадять у травні через проведення ремонтних робіт на одній із вулиць міста, передає Politeka.

Інформацію про це надає міськрада Тернополя.

Із 11 до 24 травня перекриють проїзд на вулиці Веселій. Йдеться про ділянку від перехрестя з вулицею Євгена Петрушевича до будинку №23. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Причина змін — поточний ремонт дорожнього покриття. На час виконання робіт рух транспорту на зазначеному відрізку буде повністю обмежений.

У зв’язку з цим зміниться схема курсування автобуса №21. Маршрут організують в об’їзд через вулиці Юрія Тютюнника, Зелену, Миколи Лисенка та Галицьку. Також передбачено додаткову зупинку для висадки пасажирів на Лисенка, 1 — навпроти приміщення сервісного центру Пенсійного фонду.

На період проведення робіт встановлять відповідні дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації руху. Водіїв просять заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок.

Крім того, в Тернопільській області також повідомляли про нові тарифи на проїзд.

На маршруті №19/1 «Дубівці — Байківці» тариф залежить від дистанції: від 30 грн до 50 грн залежно від кінцевої зупинки. Мінімальна вартість між сусідніми селами становить 20 грн.

Для напрямку №19/2 «Гаї Шевченківські — Тернопіль» запроваджено фіксовану ціну — 30 грн незалежно від точки посадки чи висадки.

Зміни торкнулися і маршруту №19/3 «Охримівці — Шляхтинці — Байківці», де проїзд до основних зупинок становить 25 грн.

