Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області 8 травня.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



08.05.2026 року з 11:00–16:00 години будуть тривати планові відключення електрики в населеному пункті Бірки. Обмеження триватимуть за наступними адресами:

Берегова — 1А, 1Б, 3-4, 6, 8-10, 14, 18, 30, 32, 34, 36

пров. Береговий — 1А, 1Б, 2А, 3-4

пров. Мостовий — 1-3, 3А, 4, 5А, 6А, 7, 9, 12

Сергія Кучеренко — 1-4, 4А, 5-7, 8А, 11

Центральна — 72, 74, 78-85, 86А, 87, 90, 92, 94-103, 107, 110-113, 115-117, 122-124, 126, 131, 134, 137-139, 141, 145, 145А, 149, 155, 157, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 189, 195

З 09:00–20:00 години у населеному пункті Червона Кам'янка через плановий ремонт та розчистку трас будуть тривати додаткові знеструмлення. Обмеження вводяться на таких вулицях:

Гетьманська — 1-5, 7, 9, 11, 13, 15

Захисників України — 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 68-69, 72, 74, 78-79, 82, 84, 86

Київська — 1, 3-5, 7-11, 15, 19, 21, 23, 27

Козацька — 1-2, 2А, 3-7, 9-15, 17-19

пров. Козацький — 1-3, 5, 7, 9, 13, 15

З 09:00–23:00 години в населеному пункті Олександрія не буде світла. Тобто електрику повернуть лише вночі. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Бойківська — 3, 5, 9-11, 11А, 12-29, 31-38, 40-42, 42А, 43-44, 44А, 45-51, 51А, 52, 52А, 53А, 54А, 55-56, 56А, 56Б, 57-60, 62, 62А, 63, 65, 65А, 67, 69

пров. Зоряний — 1, 1А, 3А, 4-11, 13-16, 18-21, 21А, 22, 24, 25А, 26-29, 31-33, 36-38, 40, 42, 44, 46, 48

Козацький шлях — 81, 81А

пров. Ольги Березняк — 1, 1А, 3, 5А, 7, 216, 502Д

Франка — 80, 82, 84, 86, 88-92, 94-108, 108А, 109-111, 111А, 112-113, 113А, 114, 116-117, 117А, 118-120, 122, 122А, 123-135, 137, 139, 141, 145, 147, 149

Яблунева — 1-2, 2А.

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Нова Прага триватимуть додаткові відключення. Вони стосуються наступних вулиць:

Коцюбинського — 1А, 2-6

Нижче-Садова — 55А, 55Б

Садова — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 81

пров. Торговий — 2А, 3-4, 4А, 5, 5А, 6А, 7-9, 11, 13А, 15

Шкільна — 1-2, 2А, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7Б, 8-10, 10А, 11-13, 15-23, 23А, 24-29, 29А, 30, 32.

