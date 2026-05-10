У травні подорожчання мʼясних продуктів у Миколаївській області стало помітним одразу в кількох популярних категоріях товарів.

Подорожчання мʼясних продуктів у Миколаївській області підтверджують оновлені дані моніторингу цін з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Найбільше підняття цін серед представлених товарів показала ковбаса копчена Алан Брауншвейська сирокопчена у пакуванні 375 гр.

Станом на 6.05.2026 її середня ціна складає 391,14 грн. Ще у квітні середньомісячна вартість цього товару була значно нижчою і становила 345,52 грн.

Наразі у Metro така ковбаса продається по 391,14 грн. За останній місяць різниця у вартості склала понад 45 грн. Покупці звертають увагу, що делікатесна м’ясна продукція подорожчала швидше за інші товари у Миколаївській області.

Помітно змінилися і ціни на курятину Наша ряба філе. Середня вартість 1 кг зараз становить 278,13 грн. Для порівняння, у квітні середня ціна трималася на рівні 267,69 грн.

У різних торговельних мережах ціни суттєво відрізняються. У Metro курятину продають по 249,00 грн за кг, у Auchan вона коштує 258,90 грн, а найвищий цінник зафіксували у Megamarket, де філе продають по 326,50 грн за кг.

У квітні вартість у цих магазинах була нижчою. Зокрема, в Auchan філе коштувало 240,44 грн, а в Metro 247,17 грн. Подорожчання мʼясних продуктів у Миколаївській області дедалі сильніше впливає на щоденні витрати родин.

Ще однією категорією, де зафіксували зростання цін, стала яловичина гуляш. Станом на 6.05.2026 середня вартість 1 кг складає 430,96 грн. У квітні середній показник був нижчим і становив 422,25 грн.

У Megamarket яловичину гуляш продають по 490,00 грн за кг. Така ж ціна була і у квітні. У Novus товар коштує 479,00 грн, тоді як місяцем раніше ціна становила 452,85 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.