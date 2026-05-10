В мае подорожание мясных продуктов в Николаевской области стало заметно сразу в нескольких популярных категориях товаров.

Подорожание мясных продуктов в Николаевской области подтверждают обновленные данные по мониторингу цен с официального сайта Минфина, сообщает Politeka.

Наибольшее повышение цен среди представленных товаров показала колбаса копченая Алан Брауншвейская сырокопченая в упаковке 375 гр.

По состоянию на 6.05.2026 года ее средняя цена составляет 391,14 грн. Еще в апреле среднемесячная стоимость этого товара была значительно ниже и составила 345,52 грн.

В настоящее время в Metro такая колбаса продается по 391,14 грн. За последний месяц разница в стоимости составила более 45 грн. Покупатели обращают внимание, что деликатесная мясная продукция подорожала быстрее других товаров в Николаевской области.

Заметно изменились и цены на курятину Наша рябая филе. Средняя стоимость 1 кг сейчас составляет 278,13 грн. Для сравнения, в апреле средняя цена удерживалась на уровне 267,69 грн.

В разных торговых сетях цены существенно разнятся. В Metro курятину продают по 249,00 грн. за кг, у Auchan она стоит 258,90 грн., а самый высокий ценник зафиксировали в Megamarket, где филе продают по 326,50 грн. за кг.

В апреле стоимость в этих магазинах была ниже. В частности, в Auchan филе стоило 240,44 грн., а в Metro 247,17 грн. Подорожание мясных продуктов в Николаевской области все больше влияет на ежедневные расходы семей.

Еще одной категорией, где зафиксировали рост цен, стала говядина гуляш. По состоянию на 6.05.2026 г. средняя стоимость 1 кг составляет 430,96 грн. В апреле средний показатель был ниже и составил 422,25 грн.

В Megamarket говядину продают гуляш по 490,00 грн за кг. Такая же цена была и в апреле. У Novus товар стоит 479,00 грн, тогда как месяцем ранее цена составляла 452,85 грн.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.