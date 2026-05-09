Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне у місті та передміських зонах у форматах приватного та організованого розміщення, із різними умовами проживання, повідомляють джерела, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють як окремі кімнати, так і спільні варіанти поселення, де частина побутових обов’язків може розподілятися між мешканцями та власниками помешкань. Умови зазвичай узгоджуються індивідуально під час контакту.

На Салтівському шосе у Харкові доступний варіант окремого приміщення в двокімнатній квартирі для жінки. Власники зазначають можливу взаємну підтримку в побуті щодо літньої мешканки, яка проживає самостійно. Деталі домовленості уточнюються безпосередньо.

Також у цьому районі пропонують ліжко-місце у спільному помешканні з господаркою. Умови передбачають мінімальну участь у щоденних справах. Поруч розташована базова міська інфраструктура, що спрощує доступ до транспорту та магазинів.

У селищі Бабаї Харківського району доступний будинок із двома житловими кімнатами. Оселя підключена до основних комунікацій, однак не має внутрішнього санвузла та ванної кімнати. На подвір’ї є господарські споруди, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові здебільшого забезпечується завдяки приватним ініціативам місцевих жителів, що дозволяє швидко реагувати на запит людей, які потребують тимчасового прихистку.

Фахівці радять перед заселенням уважно перевіряти всі умови проживання, домовленості щодо обов’язків і побутових нюансів, аби уникнути непорозумінь у подальшому. Також важливо стежити за актуальністю оголошень, адже доступні варіанти можуть швидко змінюватися.

