Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області охоплює як бакалійний сегмент, так і молочні товари.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується за даними моніторингу споживчого ринку, де за останній місяць одразу кілька базових товарів показали зростання вартості, повідомляє Politeka.

Інформацію надає сайт Мінфін.

Найбільш помітна динаміка спостерігається у сегменті круп. Гречка станом на початок травня коштує в середньому 75,07 грн за кілограм. У різних торговельних мережах ціни суттєво відрізняються: від 54,90 грн в Auchan до 96,50 грн у Megamarket, тоді як Metro та Novus утримують рівень близько 73–75 грн.

У квітні середній показник був нижчим — 69,21 грн за кілограм. За даними щоденної динаміки, з початку квітня до початку травня вартість поступово зросла більш ніж на 9 гривень, із коливаннями в середині місяця та стабілізацією наприкінці періоду.

У молочному сегменті також зафіксовано зміну цін. Молоко «Простонаше» 1% у середньому коштує 63,15 грн за 900 мл. У торгових мережах розбіжність незначна: від 61,30 грн у Metro до 65,00 грн у Megamarket. Для порівняння, у квітні середній рівень становив 60,65 грн.

Ще один продукт із коригуванням вартості — маргарин «Олком Вершковий 72,5%». Середня ціна зараз становить 44,20 грн за 200 грамів. У роздрібних мережах показники коливаються між 42,90 грн в Auchan та 45,49 грн у Novus. Місяцем раніше середнє значення було на рівні 39,83 грн.

Аналітика показує, що за квітень усі три категорії продемонстрували поступове зростання: гречка додала 9,38 грн, молоко — 4,38 грн, маргарин — 3,50 грн. Коливання відбувалися хвилеподібно, з періодами короткої стабілізації та подальшого підвищення.

У підсумку подорожчання продуктів у Дніпропетровській області охоплює як бакалійний сегмент, так і молочні товари, формуючи загальну тенденцію поступового збільшення витрат споживачів на базовий продуктовий кошик.

