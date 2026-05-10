Подорожание продуктов в Днепропетровской области включает как бакалейный сегмент, так и молочные товары.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется по данным мониторинга потребительского рынка, где за последний месяц сразу несколько базовых товаров показал рост стоимости, сообщает Politeka.

Информацию предоставляет сайт Минфина .

Наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте круп. Гречка на начало мая стоит в среднем 75,07 грн за килограмм. В разных торговых сетях цены существенно отличаются: от 54,90 грн. в Auchan до 96,50 грн. в Megamarket, тогда как Metro и Novus удерживают уровень около 73–75 грн.

В апреле средний показатель был ниже – 69,21 грн за килограмм. По данным ежедневной динамики, с начала апреля по начало мая стоимость постепенно выросла более чем на 9 гривен, с колебаниями в середине месяца и стабилизацией в конце периода.

В молочном сегменте также зафиксировано изменение цен. Молоко «Простонаше» 1% в среднем стоит 63,15 грн за 900 мл. В торговых сетях расхождение незначительно: от 61,30 грн у Metro до 65,00 грн в Megamarket. Для сравнения, в апреле средний уровень составил 60,65 грн.

Еще один продукт с корректировкой стоимости – маргарин «Олком Сливочный 72,5%». Средняя цена сейчас составляет 44,20 грн. за 200 граммов. В розничных сетях показатели колеблются между 42,90 у Auchan и 45,49 у Novus. Месяцем ранее среднее значение было на уровне 39,83 грн.

Аналитика показывает, что за апрель все три категории продемонстрировали постепенный рост: гречка прибавила 9,38 грн, молоко – 4,38 грн, маргарин – 3,50 грн. Колебания происходили волнообразно, с периодами короткой стабилизации и дальнейшего повышения.

В результате подорожание продуктов в Днепропетровской области охватывает как бакалейный сегмент, так и молочные товары, формируя общую тенденцию постепенного увеличения расходов потребителей на базовую продуктовую корзину.

