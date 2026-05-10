Подорожчання проїзду в Луцьку розглядають як спробу забезпечити стабільну роботу маршрутної мережі та уникнути скорочення рейсів у місті.

У Луцьку обговорюють подорожчання проїзду, адже воно стало одним із ключових питань між перевізниками та міською владою після пропозиції підняти тариф до 24 гривень, повідомляє Politeka.

Питання перегляду розглянули 6 травня за участі представників міської ради, бізнесу та громадськості. Наразі базова ціна становить 18 гривень, для учнів діє знижений рівень — 12 гривень.

Остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет після завершення регуляторної процедури та додаткового аналізу розрахунків.

Перевізники пояснюють ініціативу зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування та оновлення транспорту. У попередніх розрахунках дизель оцінювали приблизно у 50 гривень за літр, тоді як у новому проєкті закладено близько 83.

За даними моніторингу, ринкові показники місцями піднімалися до 90 гривень. Додатково збільшилися витрати на шини, мастила, акумулятори, ремонтні роботи та страхові платежі.

Фінансовий блок міста зазначає, що тариф сформовано відповідно до державної методики розрахунку пасажирських перевезень із урахуванням статистики пасажиропотоку за попередній період.

Середній рівень рентабельності закладено на позначці 10%. У результаті розрахунків собівартість по маршрутах становить близько 23,86 грн, що й стало підставою для пропозиції округлення до 24 гривень.

Перевізники також вказують на додаткові виклики: відсутність компенсацій за пільгові поїздки, кредитне навантаження через оновлення автопарку та подальше подорожчання пального.

У такій ситуації подорожчання проїзду в Луцьку розглядають як спробу забезпечити стабільну роботу маршрутної мережі та уникнути скорочення рейсів у місті.

Рішення щодо остаточного тарифу очікується найближчим часом під час засідання виконкому, де визначать фінальні параметри пасажирських перевезень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.

Як повідомляла Politeka, Витрати на проїзд в Луцьку виросли: для кого і на скільки подорожчав квиток