В Луцке обсуждают подорожание проезда, ведь оно стало одним из ключевых вопросов между перевозчиками и городскими властями после предложения поднять тариф до 24 гривен, сообщает Politeka.

Вопрос пересмотра был рассмотрен 6 мая с участием представителей городского совета, бизнеса и общественности. В настоящее время базовая цена составляет 18 гривен, для учащихся действует сниженный уровень - 12 гривен.

Окончательное решение должно быть принято исполнительным комитетом после завершения регуляторной процедуры и дополнительного анализа расчетов.

Перевозчики объясняют инициативу ростом расходов на горючее, техническое обслуживание и обновление транспорта. В предварительных расчетах дизель оценивали примерно в 50 гривен за литр, в то время как в новом проекте заложено около 83.

По данным мониторинга, рыночные показатели местами поднимались до 90 гривен. Дополнительно увеличились расходы на шины, масла, аккумуляторы, ремонтные работы и страховые платежи.

Финансовый блок города отмечает, что тариф сформирован в соответствии с государственной методикой расчета пассажирских перевозок с учетом статистики пассажиропотока за предыдущий период.

Средний уровень рентабельности заложен на отметке 10%. В результате расчетов себестоимость по маршрутам составляет около 23,86 грн, что и послужило основанием для предложения округления до 24 гривен.

Перевозчики также указывают на дополнительные вызовы: отсутствие компенсаций за льготные поездки, кредитные нагрузки из-за обновления автопарка и дальнейшее подорожание горючего.

В такой ситуации подорожание проезда в Луцке рассматривается как попытка обеспечить стабильную работу маршрутной сети и избежать сокращения рейсов в городе.

Решение по окончательному тарифу ожидается в ближайшее время на заседании исполкома, где определят финальные параметры пассажирских перевозок.

