Грошова допомога для ВПО в Київській області передбачає оновлені правила подачі документів та нарахування виплат для різних категорій переселенців, повідомляє Politeka.

Зокрема, Міністерство соціальної політики продовжило термін подачі заяв на отримання грошової допомоги для ВПО в Київській області на проживання до 1 червня 2026 року.

Це означає, що внутрішньо переміщені особи мають більше часу, щоб оформити виплати. Важливо, що нарахування підтримки для дітей здійснюється з 1 лютого 2026 року незалежно від доходу батьків, якщо заява була подана вчасно.

Розмір такої виплати становить 3000 грн на дитину. Окремі зміни торкнулися непрацездатних осіб. Через підвищення прожиткового мінімуму ті переселенці, яким раніше припинили виплати через перевищення граничного доходу, отримали можливість повторно звернутися для перегляду.

У разі подання документів до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо ж звернення відбудеться пізніше, кошти почнуть виплачувати з місяця подачі заяви.

Грошова допомога для ВПО в Київській області також передбачає підтримку для людей з інвалідністю. Вони можуть отримувати по 3000 грн щомісяця на одну особу.

Водночас, для інших категорій виплати залишаються на рівні 2000 грн на людину. Ще одна важлива новація стосується тривалості отримання підтримки.

Кількість шестимісячних періодів виплат збільшили з чотирьох до п’яти. Це дає можливість найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати підтримку довше.

Паралельно держава запустила інформаційну кампанію, спрямовану на покращення доступу переселенців до соціальних послуг у нових громадах.

