Графіки відключення світла будуть діяти у Вінницькій області через планові ремонтні роботи, які були заплановані на 12 травня, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».
У зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах будуть тривати графіки відключення світла у Вінницькій області на 12 травня. Мешканцям регіону варто знати, де триватимуть знеструмлення, щоб бути готовими до обмежень, адже 12 травня стане непростим.
В селі Леляки з 09:00 до 17:00 години не буде електрики через плановий ремонт електрообладнання. Світло зникне за такими адресами:
- Зарічна: 4;
- Сонячна: 102.
В місті Жмеринка триватимуть додаткові обмеження, які торкнуться десятків адрес. Світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00 години, проте лише в будинках, що розташовані на адресах:
- Благодатний 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Василя Симоненка: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Весняна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 52;
- Визволення: 3;
- Виноградна: (всі номери);
- Вітчизняна: 3Б, 10;
- В. Мельнична: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 54;
- Володимира Сокирка: 4, 4Б, 4В, 6, 7, 13, 15;
- Зарічна: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 500;
- Зіркова: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 48;
- Зоряна: 12;
- Казкова: 40, 42, 44, 46, 48;
- Леоніда Полянського: 62, 77;
- Мельника: 58;
- Мельнична: 1, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85Е, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 117, 119;
- Михайла Старицького: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Проїзна: 18, 24, 26, 28, 30, 32, 50;
- Симона Петлюри: 4, 4А, 4А/1, 6, 6А, 6Б, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 217;
- Соборна: 39, 41/1, 41А, 41Б, 61, 79, 91, 93А, 97А;
- Сонячна: 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36/40, 37, 38, 40;
- Трояндова: 10;
- Журавлиний: 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- Богдана Ступки: 16;
- Виноградний: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- Вишневий: 1;
- Вітчизняний: 3Б, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15;
- Вузький: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15;
- Криничний: 3/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10, 1/11/1;
- Левадний: 1, 6, 8, 10, 12, 14;
- Польовий: 3, 4, 5, 6, 8/1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;
- Трояндовий: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;
- Цегляний: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.
