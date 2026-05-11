Будуть тривати додаткові графіки відключення світла у Вінницькій області на 12 травня.

Графіки відключення світла будуть діяти у Вінницькій області через планові ремонтні роботи, які були заплановані на 12 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах будуть тривати графіки відключення світла у Вінницькій області на 12 травня. Мешканцям регіону варто знати, де триватимуть знеструмлення, щоб бути готовими до обмежень, адже 12 травня стане непростим.

В селі Леляки з 09:00 до 17:00 години не буде електрики через плановий ремонт електрообладнання. Світло зникне за такими адресами:

Зарічна: 4;

Сонячна: 102.

В місті Жмеринка триватимуть додаткові обмеження, які торкнуться десятків адрес. Світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00 години, проте лише в будинках, що розташовані на адресах:

Благодатний 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Василя Симоненка: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Весняна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 52;

Визволення: 3;

Виноградна: (всі номери);

Вітчизняна: 3Б, 10;

В. Мельнична: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 54;

Володимира Сокирка: 4, 4Б, 4В, 6, 7, 13, 15;

Зарічна: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 500;

Зіркова: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 48;

Зоряна: 12;

Казкова: 40, 42, 44, 46, 48;

Леоніда Полянського: 62, 77;

Мельника: 58;

Мельнична: 1, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85Е, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 117, 119;

Михайла Старицького: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Проїзна: 18, 24, 26, 28, 30, 32, 50;

Симона Петлюри: 4, 4А, 4А/1, 6, 6А, 6Б, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 217;

Соборна: 39, 41/1, 41А, 41Б, 61, 79, 91, 93А, 97А;

Сонячна: 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36/40, 37, 38, 40;

Трояндова: 10;

Журавлиний: 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Богдана Ступки: 16;

Виноградний: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Вишневий: 1;

Вітчизняний: 3Б, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15;

Вузький: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15;

Криничний: 3/1, 4/1, 5/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10, 1/11/1;

Левадний: 1, 6, 8, 10, 12, 14;

Польовий: 3, 4, 5, 6, 8/1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;

Трояндовий: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14;

Цегляний: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

