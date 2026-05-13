Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Раніше путін сприймався більшістю росіян як якась аксіома, тобто не вимагалося жодних доказів, що він сильний, патріотичний, досвідчений політик, не робить помилок, стратегічний геній, бачить у майбутнє. Це для більшості росіян і для значної частини еліт не потребувало особливих доказів, мовляв, якщо ми щось не розуміємо, гаразд, жираф великий, йому видніше, на чолі держави мудрий політик, який усе розуміє. Ось ці часи минули. путін перестав бути аксіомою. Йому постійно треба тепер доводити. На нього дивляться зі скепсисом. Він тепер теорема, яка потребує доказів», – стверджує Аббас Галлямов.

За його словами, у росії дозрів внутрішній запит на критику, люди не задоволені тим, що відбувається, їх не влаштовує нездатність вождя виграти війну, яку той почав. Тобто, пояснює експерт, путін визначив, що Україна – ворог, добре, але він не може перемогти, то навіщо взагалі поліз, через це накопичилися негатив, роздратування та розчарування.

«Раніше середньостатистичний росіянин просто не слухав би, він просто відмовлявся слухати, але тепер ні. Тепер запит на критику. Навіть такі, здавалося б, аполітичні люди, як Вікторія Боня, раптом лізуть у політику, починають критикувати, збирають по 30 мільйонів переглядів і по мільйону лайків», – наголошує Аббас Галлямов.

Це вже та ситуація, стверджує гість програми, коли косячити не можна, люди перестають це сприймати. Ще 2022 року, згадує він, 50% населення навіть слухати не хотіли про Бучу, наприклад, мовляв, російський солдат так не може, а зараз ці люди внутрішньо дозріли.

