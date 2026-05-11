Подорожчання проїзду у Львові обговорювали під час публічної презентації проєкту рішення виконавчого комітету щодо коригування цін на поїздки в автобусах, трамваях і тролейбусах, повідомляє Politeka.

Офіційну інформацію про заплановані зміни розповсюдила пресслужба Львівської міськради після проведення відповідної зустрічі у четвер, 7 травня.

Головним чинником, що змушує Львів йти на подорожчання проїзду, посадовці називають стрімке зростання витрат на забезпечення роботи транспортної мережі.

Зокрема, економічне обґрунтування базується на тому, що вартість дизельного пального та електричної енергії збільшилася майже вдвічі порівняно з показниками 2025 року, коли тарифи оновлювали востаннє.

Попередньо планується, що члени виконавчого комітету зможуть проголосувати за документ уже наступного тижня, що запустить процес зміни цін у терміналах та касах.

Подорожчання проїзду у Львові торкнеться абсолютно всіх способів розрахунку, проте власники транспортних карток традиційно платитимуть менше за тих, хто користується готівкою.

Згідно з проєктом, для студентів, які валідують поїздку через ЛеоКарт, ціна зросте з нинішніх 8,5 грн до 11,5 грн за одну поїздку.

Для звичайних пасажирів, які використовують мобільний додаток або транспортну картку ЛеоКарт, тариф пропонують підняти до 23 грн замість сьогоднішніх 17 грн.

Якщо людина звикла розраховуватися у транспорті звичайною банківською карткою або за допомогою пристроїв із підтримкою NFC, то кожна поїздка обходитиметься у 26 грн замість 20 грн.

Найдорожчим способом пересування залишається оплата паперовими грошима безпосередньо у водія, де ціна підскочить із 25 грн до 30 грн за квиток.

Крім того, студентський місячний проїзний може коштувати 575 грн замість 450 грн, а загальний абонемент для всіх категорій громадян виросте з 900 грн до 1150 грн.

Окремо передбачено суттєве збільшення адміністративного стягнення за безквитковий або незавалідований проїзд, сума якого зросте з 400 грн до 520 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.