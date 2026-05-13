Робота для пенсіонерів у Полтаві пропонує кілька вакансій, які дозволяють поєднувати стабільний дохід із збереженням активності.

Робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює різні сфери діяльності, повідомляє Politeka.

Ми взяли найбільш цікаві варіанти роботи для пенсіонерів у Полтаві на сайті work.ua. До прикладу, охоронна фірма шукає чоловіка на посаду охоронника із заробітною платою від 7 500 до 10 000 грн.

Основні обов’язки включають охорону об’єкта, патрулювання території, перевірку та запуск автомобілів, оформлення накладних на завантаження та вивантаження продукції.

Дана зайнятість передбачає денну зміну та увагу до деталей, що робить її підходящою для старших людей, які прагнуть залишатися активними та корисними у професійній сфері.

Ще однією цікавою пропозицією є вакансія фахівця з пожежної безпеки у компанії «Домінік Ко», яка спеціалізується на виробництві кондитерських виробів.

Фахівець відповідає за контроль дотримання норм пожежної безпеки на виробництві, проведення інструктажів для персоналу, організацію перевірок та ведення документації. Компанія пропонує гнучкий графік, можливість неповної зайнятості.

Також доступна робота для пенсіонерів у Полтаві водієм-експедитором з власним вантажним автомобілем (2−2,5 т) у фармацевтичній компанії «Вента.ЛТД».

Дана посада передбачає доставку товару до аптек міста та області. Вимоги включають наявність ФОП 3 групи або готовність його відкрити, наявність прав і власного вантажного авто. Оплата договірна і залежить від тарифу, а також бажаний досвід у доставці.

Ця вакансія надає старшим людям можливість використовувати власні ресурси для заробітку та підтримувати активний ритм життя.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як змінились розцінки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: які проблеми постали перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що саме треба надати для отримання.