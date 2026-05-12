Мешканцям регіону варто знати, які графіки відключення світла будуть діяти у Вінницькій області на 13 травня.

Довгі графіки відключення світла будуть діяти за десятками адрес у Вінницькій області на 13 травня, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Будуть тривати графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 травня у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах. Мешканцям регіону варто знати, де триватимуть знеструмлення, щоб бути готовими до обмежень.

З 09:00–17:00 годин в селі Терешки не буде електрики через планові роботи в електромережах. Світло зникне в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Вишнева — 1-21, 30, 40

Молодіжна — 1

Нова — 7-9, 11-12

Покровська — 1, 10, 50, 55-112, 115-117, 119-133, 135-136, 138, 141-142, 144, 69А, 88А, 129А

Польова — 1-29, 30, 40, 10А

Шкільна — 2, 2А, 4-15, 15А, 17, 19-23, 25-33, 35-41, 44-58, 60, 62, 64

В селі Журавлівка триватимуть додаткові обмеження, які торкнуться десятків адрес. Світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00 години, проте лише в будинках, що розташовані на адресах:

8 Березня — 1-29, 31, 33, 35, 37, 10А, 21А, 23А

Б. Хмельницького — 1-12, 15, 18-24, 26

Зарічна — 1-9, 11-16, 18-40, 1А, 29А, 34А

Лісова — 1-16, 18, 20, 22, 24-26

Л. Українки — 1-10, 12-22, 26, 28, 3А

Медова — 1-21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 1А

Миру — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Молодіжна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-23

Польова — 1-41, 47, 49

Садова — 1-20, 22-34, 36-41, 43, 45

Чкалова — 52

Шевченка — 1, 1А, 2-7, 9-11, 13, 17, 3/2

Шкільна — 1-10, 12-21, 23-35, 37, 37А, 39-40, 43-59, 18А.

