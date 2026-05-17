Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в місті Дніпро на тиждень із 18 по 24 травня 2026 року.

У Дніпрі протягом наступного тижня – з 18 по 24 травня 2026 року – застосовуватимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Знеструмлення в місті відбуватимуться орієнтовно з 8:00 до 18:00 у звʼязку з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах.

У понеділок, 18 травня, за даними ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", графіки відключення світла в Дніпрі зачеплять будинки за такими адресами:

вул. Арабатська, 34, 37, 39, 41;

Криворізька, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48;

Переможців, 1, 2, 4А;

Фабрично-заводська, 3, 3А;

тупик Криворізький, 3, 5, 7, 9, 11А, 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

пр-т Богдана Хмельницького, 38, 38Б, 122А.

У вівторок, 19 числа, обмеження електропостачання діятимуть по вул. Арабатська,34А, 36, 38, 38А, 40, 42-49, 51, 53, 55; Новокримська, 1, 5, 7; Фабрично-заводська, 20, проїзд Тупиковий, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, пише Politeka.

У середу, 20 травня, графіки відключення світла в Дніпрі застосовуватимуть для таких будинків:

Автозаводська: 1-45, 45Б, 46-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;

Переможців, 3, 5-8, 8А, 9-30, 32, 34, 36, 38;

Незалежності, 18А, 18Б, 28Г;

Надбалківська, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 40А;

частково тупик і провулок Криворізький, пров. Північний, проїзд Шаховий.

У четвер, 21.05, будуть знеструмлення по вул. Академіка Янгеля, 4, 5Б, 7, 11, 13;

Василя Шкляра, 32Д, 32К; Національної Гвардії, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30; провулках Ізюмський та Ізюмський другий.

У суботу та неділю обмеження діятимуть із 8:00 до 20:00. 23 числа знеструмлення торкнуться проспекту Богдана Хмельницького, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, а 24.05 – Чорних Запорожців, 3Л; пр-д Олександра Гальченка, 2; пр-т Богдана Хмельницького, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 135, 139, 142А, 144, 146, 146А, 147, 148, 148К, 148Л, 151, 151А, 151Б, 151Д, 151К, 151Л, 151Т, 151Ш, 153, 154, 156А, 156Г, 157Б, 160, 169, 170В, 174, 208Б, 222.

