Прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня у Харкові обіцяє бути досить мінливим, адже місто очікують як періоди ясного неба, так і потужні опади з грозами, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу sinoptik.ua, протягом цього часу температурні показники будуть коливатися в межах від +12 до +26 градусів.

12 травня жителі міста спостерігатимуть суцільну хмарність протягом всієї доби. Нічний час принесе дрібний дощ, а температура повітря становитиме близько +14 градусів.

13 травня принесе полегшення у вигляді відсутності опадів. Вранці очікується +20 градусів, а вдень сонце прогріє місто до +24.

Прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня у Харкові вказує на те, що це буде один із найбільш сприятливих днів для прогулянок.

14 травня на місто обрушиться негода. Вранішній сильний дощ змінить характер і перейде у дуже сильний дощ із грозами ближче до обіду.

Ймовірність опадів у цей період сягатиме 86 відсотків. Температура повітря вдень підніметься до +22 градусів, проте супроводжуватиметься значною вологістю.

15 травня пройде під хмарним небом. Опадів синоптики не прогнозують, проте сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Температурний фон вдень зупиниться на позначці +21 градус.

17 травня знову змусить харків’ян дістати парасольки. Попри опади, на вулиці буде тепло, вдень стовпчики термометрів покажуть +23 градуси.

18 травня буде найтеплішим днем даного періоду. Максимальна температура повітря сягне позначки +26 градусів. Хоча хмари закриватимуть небо протягом всього дня, дощів не передбачається.

Такий прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 травня у Харкові дозволяє планувати відпочинок, проте варто враховувати високу хмарність та мінливість атмосферних явищ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.