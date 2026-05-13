Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що навколо теми мігрантів в Україні шуму більше, ніж самих мігрантів, і вже стає зрозуміло, що цим займаються росіяни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, на вулицях Києва почали з'являтися листівки з обличчями мігрантів, на яких написано: «Так виглядають «нові європейці». А ви готові до таких «нових українців»? Наші рідні воюють не за таку Україну. Протидій напливу мігрантів. Зупини знищення України». Такі листівки, зазначає він, приклеюють до стовпів клейкою стрічкою. Мігрантів, розмірковує експерт, на вулицях не так багато, здавалося, що це чиясь усвідомлена провокація, а тепер у нас є відповідь.

«Коли я бачу такі папірці, я розумію, що це росіяни роблять. Я цю політтехнологію знаю. Наймають українців, їм надсилається готова картинка, вони мають просто на принтері її роздрукувати та клейкою стрічкою приклеювати. Це найпростіша технологія. Ти можеш будь-кому сказати, будь-хто здатний. Далі людина має сфотографувати і за кожну фотографію отримає 20 гривень. Ось такий алгоритм приблизно дій», – пояснює Михайло Шейтельман.

За його словами, до цього могли додуматися лише росіяни, бо нормальний політтехнолог, намагаючись розгойдати ситуацію в Україні через проблему мігрантів, домовлявся б із партіями, тим паче, це питання можна порушувати на рівні парламенту, це не заборонено, у нас плюралізм думок, чого немає в росії, тому і така технологія. До того ж, додає експерт, на цих листівках немає ні телефону, ні назви, нічого, це саморобка, а якби це робили саме громадяни України, то вони б створили громадську організацію, закликали б людей приєднатися до неї.

«Але які смішні росіяни, так? Як смішно росіяни намагаються робити провокації, не враховуючи наших реалій. Вони виходять із своїх реалій, а провокації намагаються робити в Україні. Це помилка. Ви спочатку своїх... Хоча, до кого я говорю? Я хотів до російських пропагандистів звернутися, що ви спочатку хоча б навчіть своїх, але потім я подумав, хто їх навчить, вони ж усі такі. Ну, ось така тема. Загалом тепер я точно знаю, що вся ця історія – суто російська розкрутка», – підсумовує Михайло Шейтельман.

