Українцям показали планові графіки відключення світла у Харківській області на 14 травня та розповіли, у який час вимикатимуть електрику.

Графіки відключення світла вводяться у Харківській області через планові роботи, що будуть тривати 14 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 14 травня вводяться через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

З 09:00–17:00 години вводять планові відключення світла через плановий ремонт в електромережах. Світла довго не буде на таких вулицях Люботина:



Бібліотечна: 3–37, 4–9, 10–31/2, 31/1, 12А, 26А

Кільцева: 19, 28, 30, 32

Мистецька: 1А, 2–7, 10–16, 20, 22/17, 11/19

Слобожанська: 2А, 2В, 3/2Б, 4 (кв. 1–12), 7–41, 10–37/21

Шкільна: 21, 23–38, 24/24, 26/13, 27–35, 31А, 33А

м-н Базарна: 3

пров. Бібліотечний: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 11А, 16

пров. Троїцький: 1/9, 2–12, 14, 16, 18, 18А, 20, 3–11

З 09:00–17:10 години світло зникне в місті Люботин. Додаткові графіки відключень будуть тривати лише за наступними адресами:

в-д Жасміновий: 1, 2, 3, 4

в-д Колодежний: 3А

в-д Пролісковий: 1, 2, 3, 4, 5

в-д Ромашковий: 2

Білогірська: 2А

Бєляєвська: 1, 3–24, 4–24

Державна: 130, КЗАВ

Дмитрівська: 2А, 3–4, 5–9, 10–46, 48, 50Б

Княжа: 25, 31, 39, 45, 47, 47А, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 60–64, 66, 68–99, 100–139

Коцюбинського: 27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Крута: 1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна: будинки з квартирами 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Миколи Лисенка: 3–12, 14, 20, 22, 24, 26, 8А

Полтавський Шлях: 59

Рєпіна: 2, 3, 6, 7, 9–19, 24

Ромашкова: 17

Садова: 1–8, 12–14, 16–20, 20А, 21А, 22–24, 26–49

Хижного: 13/19, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/21.

