Українцям варто бути готовими до планових графіків відключення світла в Одеській області на 14 травня, пише Politeka.net.

Про обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Українцям зробили детальний графіки відключення світла в Одеській області на 14 травня. Вони триватимуть через роботи, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

З 08:00 до 19:00 години в селі Сергіївка не буде електрики. Знеструмлення стануться тільки за такими адресами:

Буджацька: 1, 2, 2/64, 4, 6

Лазо Сергія: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 19/2, 19/3, 1Б, 1В, 1Г, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9

Незламності: 1, 10, 11, 11А, 13/Б, 14, 16, 17, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/Б, 3/Ж, 3А, 3В, 5, 9, 9/48

Паркова: 3, 5

Чорноморська: 1, 12, 1А, 29, 3, 41

Торговий пров.: 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Окремо планові знеструмлення торкнуться Білгород-Дністровська. Там ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 17:00, і протягом цього часу електропостачання буде тимчасово обмежене на вулицях:

Армійська: 2, 2/Б

Білгород: 3

Візантійська: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 8, 8А, 8Б, 9

Військової Слави: 16, 16-А, 16-Б, 35,

Вірменська: 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 17, 18, 18А, 18Б, 2, 21, 22, 23А, 25, 26, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А

Городня: 6

Грецька: 1, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1Г/1, 2, 20, 21, 25, 27, 27А, 30а, 31, 32, 33, 6А, 8, б/н

Гуляєва Віталія: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 3, 30, 32, 34, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, б/н

Єврейська: 52-в

Заливна: 1Д/2, 1Д/3, 1Д/4, 1Д/5, 1Д/6

Захисників України: 10А, 11, 12А, 14, 16, 16А, 18, 5, 5А, 6, 7А, 8, 8А, 9

Ізмаїльська: 56-д

Кирилова: 11/1, 12, 14

Кишинівська: 1, 3, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 44б, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 62а, 63, 64А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 69Б, 75, 77, б/н

Колодязна: 10, 11, 13, 17, 2, 6, 7, 84

Крилова: 16, 1А, 2, 22, 28, 28/30, 4, 5-Б, 6, 7, 8

Миколаївська: 11, 18а, 2, 20, 2А, 4, 5, 6, 8

Михайлівська: 1, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 3а, 3В, 46, 5, 54, 54А, 60, 7, 7Б, 86, 9, 9/1, 90, б/н4

Музейна: 1, 10, 18б, 3, 4, 6

Незалежності: 11, 13, 1-3, 15, 17, 17А, 19, 2, 21/прим.1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А

Олімпійська: 1, 1А, 3, 5

Плавнева: 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 64а-в, 64Б, 64В, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 94А, 96, 98,

Попова: 1, 11, 2, 23, 24, 3, 3/А

Портова: 2, 2-В,Г,Ж, 2г, 2д, 2Д корп.38, 2м

Провадійська: 10, 10/1, 10А, 11А, 11Б, 12, 13, 13а, 13в, 14, 15, 15А, 16, 16Б, 16Б корп.1, 19, 23, 25, 27, 27ТП-67, 7/2, 8, 9, б/н

Сарматська: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Соборна: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29А, 3, 30б, 31, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 36, 38, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48Б, 5, 51, 52, 52-54, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66/1, 66А, 66Б, 7, 8, 94

Старовірменська: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 4, 44, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9

Транспортна: 4

Українська: 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 1А, 2, 4, 6, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, б/н

Файнблата Сергія: 36, 38, 38А, 40, 42, 43Б, 44, 44А, 46, 46А, 48, 49, 51Б, 55, б/н

Франка Івана: 14, 16, 22, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38

Шабська: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 39, 4, 41, 45, 49, 5, 51, 51/Б, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 6, 7, 8, 9

Шевченка Тараса: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29А, 31Б, 31-Г, 32, 33, 34, 35/б, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38А, 4, 40, 46, 48, 50, 52, 6, 8, 9.

