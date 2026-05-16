Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що США і Китай можуть не подолати пастку Фукідіда у майбутньому, але не зараз, а ось росія вже в неї потрапила, нам залишається її тільки прихлопнути, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Пастка Фукідіда, про яку Сі заявив на зустрічі із Сі Цзіньпіном, зазначає експерт, – це теорія давньогрецького історика Фукідіда, який описував Пелопоннеську війну між Афінами і Спартою. Суть цієї теорії у міжнародній політиці в тому, пояснює він, що, коли поряд із однією великою державою швидко розвивається інша велика держава, ризик війни між ними зростає, тобто зараз Китай нарощує свою міць щодо США, і між ними неминуче наростає конфлікт.

«Не знаю, чи зможуть США та Китай подолати пастку Фукідіда. Подивимося. Проте Трамп як президент США не вічний. Хто там далі керуватиме? Але в те, що у найближчі 2 роки вони вступлять у війну, мені важко повірити, тому що й у одного коліна тремтять, я маю на увазі товариша Сі, і Трамп весь тремтить. Повірити, що вони удвох почнуть війну, мені важко. Але інша річ, що і в Китаї зміниться лідер, і в США зміниться лідер, і велика війна цілком може між ними трапитися, братимуть один одного у пастку Фукідіда», – розмірковує Михайло Шейтельман.

Проте, наголошує він, російсько-українська війна якраз розпочалася саме з цього. Так, констатує експерт, ні росія, ні Україна не були світовими наддержавами, але росія вважала себе якимсь регіональним лідером, а Україна раптом почала рости і процвітати, випереджати росіян за середньою та мінімальною зарплатою тощо. Тобто, пояснює він, росія побачила в Україні конкурента, який може стати новою регіональною державою, а ще вступити до ЄС, вступити до НАТО, стати новим центром тяжіння.

«росіяни приревнували і вирішили знищити Україну, щоб вона не розрослася ще більше, але отримали зворотний ефект. Україну били і били, а вона лише росла і росла, побудувала найпотужнішу армію, розвинула великі технології, стала лідером. Ось результат цієї нашої Пелопоннеської війни. Тому в пастку Фукідіда росія, безумовно, потрапила, а наша справа її в цій пастці прихлопнути», – підсумовує Михайло Шейтельман.

