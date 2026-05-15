Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залишаються частиною державної системи соціальної підтримки, яка передбачає автоматичне нарахування вікових надбавок після досягнення визначеного віку, повідомляє Politeka.

Перший етап таких виплат починається після 70 років. У цьому випадку громадяни щомісяця отримують 300 гривень. Для людей віком від 75 до 79 років сума становить 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді пояснюють, що додаткові кошти нараховують автоматично. Подавати окрему заяву або звертатися до установи не потрібно. Розрахунок стартує з дня народження людини.

Якщо дата припадає не на початок місяця, виплату визначають пропорційно кількості днів. Таким чином пенсіонер отримує надбавку лише за фактичний період після досягнення відповідного вікового рубежу.

Також існує обмеження щодо основної пенсії. Її розмір не повинен перевищувати встановлений державою граничний показник. Крім цього, нові вікові доплати не підсумовуються з попередніми, а замінюють їх на більшу суму.

Система враховує поступове збільшення потреб громадян та підтримує їх після виходу на заслужений відпочинок.

Фахівці звертають увагу, що індексацію таких надбавок поки не проводили, тому їхній розмір залишається незмінним. Водночас для окремих категорій населення можуть діяти додаткові виплати за іншими програмами.

Експерти припускають, що подальші зміни у механізмі нарахувань залежатимуть від рішень уряду та стану державного бюджету.

