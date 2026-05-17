Графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 травня оприлюднено для низки міст України, де заплановані ремонтні втручання в мережі, передає Politeka.net.

Планові роботи охоплюють одразу кілька регіонів і пов’язані з технічним оновленням розподільчих систем. У різних громадах тимчасово обмежать подачу ресурсу до житлових будинків.

У Полтаві 18 травня припинення стосується адрес на вулиці Юліана Матвійчука, будинки 133, 135 і 137. Місцева адміністрація просить забезпечити доступ до внутрішніх комунікацій та дотриматися правил безпеки для подальшого відновлення постачання.

Окремо для мешканців доступна консультація через сервісну службу АТ «Полтавагаз» на вулиці Олеся Гончара, 2, або за контактним номером 50-14-07.

У Перечині на Закарпатті роботи заплановані на 19 травня з 08:30 до 17:00. Обмеження торкнуться вулиці Ярослава Мудрого та провулку з аналогічною назвою, загалом понад десяток споживачів.

Під час виконання технічних дій мешканців просять перекрити крани перед лічильниками. Додатково зазначено, що борг за розподіл ресурсу може стати причиною непідключення після завершення робіт.

У Подільську Одеської області обмеження триватимуть довше — з 14 по 20 травня. Без подачі залишиться будинок №121 на вулиці Залізничників через планове обслуговування трубопровідної системи.

У цьому контексті графік відключення газу на тиждень з 18 по 24 травня включає як короткочасні зупинки, так і триваліші періоди технічного втручання залежно від стану мереж у кожному населеному пункті.

Відновлення постачання відбуватиметься після завершення всіх регламентних процедур та перевірок безпеки, у присутності власників житла.

