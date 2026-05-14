Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає тимчасове коригування часу відправлення рейсів на трамвайних та тролейбусних лініях міста, повідомляє Politeka.

Наразі міська влада та комунальні служби змушені адаптувати роботу комунальних маршрутів до актуальної ситуації в енергосистемі країни.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі охоплює як робочі дні, так і вихідні, забезпечуючи потреби працюючого населення.

Йдеться про трамвайний маршрут №27, який є стратегічно важливою транспортною ланкою для Довгинцівського району.

Ця лінія дозволяє жителям зручно дістатися до головної залізничної станції міста. У робочі дні перші вагони розпочинають курсування дуже рано.

Зокрема, ранкові виїзди за розкладом стартують уже о 3:04. Це дозволяє вчасно розпочати зміну тим, хто працює за графіком нічних чергувань.

Вечірнє сполучення також було скориговано відповідно до вимог економії. Останній трамвай у бік кінцевої зупинки вирушає о 21:16.

Фахівці зазначають, що новий графік руху транспорту в Кривому Розі був розроблений так, щоб мінімізувати дискомфорт для людей при зменшенні споживання енергії.

Маршрут проходить через низку ключових локацій, серед яких Вул. Збагачувальна, Пр. Південний та Трампарк. Також електротранспорт зупиняється на Вул. Вітчизни, Вул. Соборності та Пл. Домнобудівників.

Кінцевою точкою сполучення є Станція Кривий Ріг-Головний, звідки трамвай курсує у зворотному напрямку. Від зупинки Станція Кривий Ріг-Головний перший рейс запланований на 3:34 ранку.

Останній вагон від цієї станції від’їжджає о 22:18, прямуючи до Трампарку.

Що стосується іншого кінця маршруту, то від зупинки Вул. Збагачувальна пасажири можуть скористатися першим трамваєм о 5:01. Завершальний рейс за цим напрямком відправляється о 21:16.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: в супермаркетах переписали цінники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що саме відбувається на ринку.