Подорожчання проїзду в Дніпрі відбулося офіційно з 9 травня, повідомляє Politeka.

Новий тариф затвердили на рівні 23 гривень замість попередніх 20. Відповідне рішення ухвалили після консультацій між міською радою та перевізниками, які заявили про суттєве збільшення витрат за останні місяці.

Оновлені розцінки почали діяти у п’ятницю, 9 травня. Для пасажирів це означає збільшення вартості кожної поїздки на три гривні в автобусах міських маршрутів.

Головною причиною перегляду стала зміна цін на пальне. Представники транспортної сфери зазначають, що у квітні 2026 року вартість ресурсів зросла більш ніж наполовину, що серйозно вплинуло на фінансові витрати перевезень.

Додатково підприємства повідомляють про подорожчання технічних матеріалів, запчастин та обслуговування автопарку. Через це підтримувати стабільну роботу транспорту стало значно складніше.

Окремою проблемою залишається нестача працівників. Частина водіїв і технічного персоналу залишила галузь, що вплинуло на кількість рейсів та рівномірність руху на окремих напрямках.

За оцінками перевізників, фактична собівартість однієї поїздки нині становить від 28 до 32 гривень. Попередній тариф тривалий час залишався нижчим за економічно обґрунтований рівень.

У міськраді наголошують, що ситуацію намагалися врегулювати поступово, аби уникнути різкого фінансового навантаження для жителів. У результаті обрали компромісний варіант підвищення.

Подорожчання проїзду в Дніпрі, за словами фахівців транспортної галузі, відображає загальну тенденцію в країні, де витрати перевізників продовжують зростати через пальне, ремонт техніки та кадровий дефіцит.

