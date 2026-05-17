Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві видаються благодійним фондом Карітас для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Організація працює над забезпеченням базових потреб громадян, але варто пам'ятати, що видачі не є щоденними.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, представники фонду радять постійно стежити за оновленнями на їхній офіційній сторінці у Телеграм.

Саме там публікують актуальні оголошення про нові етапи реєстрації та умови отримання пакунків.

Подібна практика допомагає впорядкувати черги та забезпечити допомогою саме тих, хто відповідає критеріям вразливості.

Наприклад, нещодавно відбулася чергова видача, яка стосувалася внутрішньо переміщених осіб, що прибули до міста чи області зовсім нещодавно, а саме у лютому або березні 2026 року.

Головною умовою була відсутність попередньої підтримки від цієї організації протягом вказаного періоду. Такі заходи дозволяють охопити більшу кількість людей, які потребують першочергової підтримки після евакуації.

Важливо враховувати, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві розраховані на певні соціальні групи.

До них належать люди з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також особи з інвалідністю з дитинства. Крім того, на допомогу можуть розраховувати громадяни, які мають важкі захворювання та потребують додаткової підтримки.

Також до категорій вразливості входять самотні матері, батьки або опікуни, які самостійно виховують неповнолітніх дітей чи доглядають за недієздатними особами.

