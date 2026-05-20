Путініста та колишнього лідера сепаратистів у Карабаху висувають на премію з прав людини

Висунення Рубена Варданяна на премію Вацлава Гавела з прав людини виглядає не як звичайна суперечлива номінація, а спроба перевернути сам зміст цієї відзнаки. Йдеться про людину, яка очолювала проросійську сепаратистську освіту в Карабаху, має вирок за тероризм, військові злочини та навмисні вбивства, але тепер подається як кандидат на одну з найвідоміших правозахисних премій Європи.

Про це пише Телеграф.

Іронія у висуванні Варданяна на премію полягає в тому, що ця сама структура в липні 2025 року закликала ввести санкції проти пов'язаних з РФ впливових осіб, включаючи самого Варданяна.

Таким чином, Європа суперечить своїй же генеральній лінії. З одного боку ЄС з 2022 р. спрямовує Україні понад €200 млрд на боротьбу з військовою машиною Кремля, а з іншого – заплющує очі на номінацію російського агента.

Висунення пішака Путіна на європейську правозахисну арену виглядає як плювок Москви в обличчя Європі. Це спроба знецінити саму ідею прав людини, перетворивши авторитетну премію на інструмент політичної провокації. Тим більше, із такою кандидатурою як Варданян.

Російський мільярдер, наближений до Путіна, відомий управлінням російської офшорної компанії «Трійка Діалог». Згідно з розслідуванням OCCRP, через цю компанію таємно переказувалися гроші найвпливовішим людям Росії, наприклад другу Путіна Сергію Ролдугіну. З 2006 по 2013 рр. через рахунки створених Варданяном офшорних мереж пройшло більше $4,6 млрд. Згодом у 2019-му році 22 депутати Європарламенту закликали ЄС ввести санкції проти «гаманця російської еліти». Крім цього, у січні 2022-го Варданян, як і інші наближені до Путіна, був включений до проєкту нових санкцій США.

Варданян – поплічник Кремля, причетний до війни проти України. У всіх своїх інтерв'ю він демонстративно відмовляється від засудження російської агресії та заперечує вбивства українського народу. Офіційний Київ ще у 2020 році ввів проти нього санкції. А в червні 2023-го за ініціативою СБУ його внесли до бази посібників російської агресії «Миротворець».

Премія, названа ім'ям Вацлава Гавела, не може стати інструментом для зміни політичної біографії людини, пов'язаної з російським впливом та сепаратистським проектом у зоні конфлікту. Якщо така кандидатура проходить без належної реакції, питання виникає вже не лише до Варданяна, а й до здатності європейських інституцій захищати власні принципи від репутаційних операцій Кремля.