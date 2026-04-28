Новий графік руху транспорту в Миколаєві ввели вже з 28 квітня, коли в місті почав працювати новий маршрут.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві зʼявився завдяки запуску тролейбусного маршруту №14, який з’єднує вулицю Казарського зі старим залізничним вокзалом, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту передбачає, що перед початком роботи додаткового напрямку маршрут перевірили на готовність.

Під час огляду оцінили стан інфраструктури, логістику курсування тролейбуса, а також зручність зупинок для пасажирів. Про результати перевірки повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, роботи з облаштування місць посадки та висадки триватимуть і надалі. Йдеться про приведення зупинок у відповідність до вимог безпеки та комфорту.

У місті зазначають, що поступове оновлення інфраструктури має зробити користування громадським транспортом зручнішим для жителів.

Маршрут №14 проходить через важливі транспортні артерії обласного центру. Тролейбус курсує через Привокзальну площу, вул. Аркасівську, проспект Центральний, Херсонське шосе, вул. Кругову, вул. Троїцьку, вул. Електронну, вул. О. Янати та вул. Казарського.

Для мешканців віддалених районів поява нового сполучення означає додаткову можливість дістатися до центральної частини міста та вокзалу без пересадок.

Особливо актуальним це може стати для пасажирів, які щодня користуються громадським транспортом для поїздок на роботу, навчання чи у справах.

У міській владі наголошують, що запуск нового напрямку став відповіддю на численні звернення містян.

Останнім часом жителі просили розширити мережу електротранспорту та покращити сполучення між районами. Саме тому оновлений графік руху в Миколаєві передбачає додатковий маршрут.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.