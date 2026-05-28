Опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що Китай може поглинути росію не лише економічно, а й фізично, тільки без єдиного пострілу, без війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Йде постійна інфільтрація китайського населення. Уявіть собі, що 2/3 території росії за Уралом, там живе всього менше 20 млн осіб, а населення Китаю – 155 млрд. Не складно загалом зробити прогнози. І якщо Китаю потрібно буде, він цілком може забрати будь-які території у росії, тим паче, що частину територій він дійсно вважає своїми так званими північними територіями. Тому небезпека є величезною», – стверджує Геннадій Гудков.

Саме тому багато представників навіть путінських еліт, винних у російсько-українській війні, констатує гість програми, не хотіли б надто великого зближення з Китаєм, але, як кажуть, подітися нікуди.

«Я жартував багато років, що Китаю не потрібно воювати з росією, він просто мирним чином дає можливість 20 млн китайців спокійно перейти кордон для трудової діяльності. На цьому все закінчується і протиставити цьому нічого. Ось навіть без усякої війни, без єдиного пострілу», – пояснює Геннадій Гудков.

За словами політика, всі розуміють, що порожні території заповняться, як кажуть, вакуум завжди заповнюється, чистого вакууму не існує. Ось і в росії, підсумовує він, теж розуміють небезпеку цього зближення.

