Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував лист Зеленського до Трампа і Конгресу щодо Patriot і пояснив, яка реальна потреба України в антибалістиці, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як підкреслює експерт, Україна критично залежить від США у перехопленні балістики, але не лише хоче купити системи і ракети, а й пропонує спільне виробництво, є можливості і є потенціал. Попит на Patriot, констатує він, зростає, адже світ побачив на прикладі України, як можна збивати гіперзвукові ракети, як можна збивати «Кинджали», С-300, С-400, «Іскандери».

«Україна вже виробляє більше дронів, ніж рф, і пропонує партнерам співпрацю у форматі Drone Deals. Це теж важливий аргумент. Морськими дронами Україна фактично витіснила Чорноморський флот рф у віддалені гавані. Але балістичні ракети залишаються останньою великою перевагою рф на полі бою. Тому президент України говорить про те, що дійсно нам потрібні ракети, і це факт», – пояснює Олександр Мусієнко.

За словами експерта, путін хоче скористатися тим, що Україна має проблеми з ракетами до Patriot, тому посилює атаки балістичними ракетами, у відповідь ми повинні завдавати ударів по місцях виробництва ракет і дронів у рф.

«Ми не прийшли з протягнутою рукою, що от дайте нам все, тому що завтра загинемо. Ні, ми кажемо, що ми стоїмо, але підкріпіть, будь ласка, нашу стійкість, тому що ми можемо пропускати більше (ред. – ракет) через об'єктивні реалії. Повітряні сили працюють над тим, щоби збивати якомога більше балістики у межах наших можливостей, але нам потрібно більше цих можливостей», – підсумовує Олександр Мусієнко.

