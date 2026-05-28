Подорожчання проїзду в Сумах планується через суттєві економічні зміни, які вплинули на роботу міського пасажирського транспорту, повідомляє Politeka.

Головною причиною ймовірного подорожчання проїзду в Сумах фахівці називають постійне зростання цін на пальне та різне паливно-мастильне приладдя.

На офіційному сайті Сумської міської ради оприлюднили проєкт регуляторного акта, де зазначається про перегляд тарифів на послуги приватних перевізників.

Також на підняття тарифів суттєво вплинуло збільшення витрат на придбання якісних запасних частин та необхідних матеріалів для проведення технічного обслуговування й поточного ремонту автобусів.

Окремим фактором стало підвищення офіційного рівня мінімальної заробітної плати, що автоматично збільшило витрати підприємств на оплату праці водіїв та ремонтників.

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради зазначає, що оприлюднений проєкт акта має пройти процедуру громадського обговорення.

Зауваження та офіційні пропозиції від жителів міста прийматимуть упродовж 30 календарних днів із моменту його офіційної публікації.

Пропозиції можна надсилати на електронну адресу usmr_transport@smr.gov.ua або ж скористатися звичайною поштою та відправити листа за адресою: м. Суми, 40004, вул. Британська, 21.

Майбутнє подорожчання проїзду в Сумах торкнеться багатьох популярних міських маршрутів, які обслуговують різні приватні фірми. Новий тарифікаційний план встановлює ціну однієї поїздки у розмірі 20 гривень.

Витрачати на квиток більше доведеться пасажирам багатьох популярних рейсів.

