Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядають як тимчасовий варіант для людей, готових до сільського побуту та догляду за майном.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують у приватному секторі регіону: власники шукають мешканців для довготривалого проживання з обов’язками догляду за оселями, повідомляє Politeka.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, доступний приватний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не підключений до газу й централізованого водопостачання, однак є криниця, пічне опалення, господарські споруди та сад. Від мешканців очікують підтримання порядку й щоденні побутові справи.

Ще один варіант розміщено в Гонорівці Ямпільського району. Там пропонують помешкання з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Пропозиція підходить родинам, які можуть самостійно організувати побут у сільському середовищі з базовими умовами.

У Вінниці доступна окрема кімната в цегляному будинку. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. Є водопостачання, пічне опалення та невелика ділянка поруч, а санвузол розташований у дворі.

У такому форматі Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області розглядають як тимчасовий варіант для людей, готових до сільського побуту та догляду за майном.

Подібні оголошення показують різні моделі взаємодії між власниками та переселенцями, де проживання поєднується з господарськими обов’язками. Поява нових пропозицій залежить від готовності людей надавати житло на взаємовигідних умовах.