Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками відключення світла у Вінницькій області на 10 червня.

Українцям розповіли про планові графіки відключення світла на 10 червня, які триватимуть у Вінницькій області, повідомляє Politeka.net.

Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками відключення світла у Вінницькій області на 10 червня, зарядити необхідні пристрої та врахувати можливі відключення під час планування повсякденних справ. Відновлення електропостачання відбуватиметься одразу після завершення запланованих робіт.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, з 10 до 17 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Гута-Мовчанська. Знеструмлення торкнуться лише окремих адрес:

Вишнева 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагаріна 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова 17, 18, 41

Титова 2, 8, 9

В населеному пункті Олексіївка з 14 до 17 години не буде світла, проте тільки за деякими адресами. Електрики не стане на вулицях:

Колгоспна 2, 2А, 3, 5, 7, 11, 12

Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 200

Леніна 2, 83, 123

Мельники 1, 2, 3, 500

Миру 1, 2, 3, 4Н, 5, 8, 501

Перемоги 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 506

Центральна 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 156, 503

З 14 до 17 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла в селі Камяногірка. Обмеження охоплять десятки будинків, що знаходяться за такими адресами:

Зарічна 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Колгоспна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Кооперативна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 15, 17

Коцюбинського 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18

Лесі Українки 1В, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25/1, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 56А, 59, 65, 67, 69, 70, 71

Лісова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12

М. Вовчка 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 19, 20, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61

Мічуріна 1, 2, 4, 5, 6, 8

Молодіжна 500

Незалежності 1, 2, 2/1, 4, 5, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16/1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67

Перемоги 3

Петра Сагайдачного 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 19/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 500

Соборна 17

Шевченка 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Шкільна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

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