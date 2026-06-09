Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Винницкой области на 10 июня.

Украинцам рассказали о плановых графиках отключения света на 10 июня, которые продлятся в Винницкой области, сообщает Politeka.net.

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Винницкой области на 10 июня, зарядить необходимые устройства и учесть возможные отключения при планировании повседневных дел. Возобновление электроснабжения будет происходить сразу после завершения запланированных работ.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, с 10 до 17 часов будут выключать электричество в населенном пункте Гута-Молчанська. Обесточение коснутся только отдельных адресов:

Вышнева 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагарина 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова 17, 18, 41

Тытова 2, 8, 9

В населенном пункте Олексиивка с 14 до 17 часов не будет света, но только по некоторым адресам. Электричества не станет на улицах:

Колгоспна 2, 2А, 3, 5, 7, 11, 12

Коцюбынського 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 200

Ленина 2, 83, 123

Мельныкы 1, 2, 3, 500

Мыру 1, 2, 3, 4Н, 5, 8, 501

Перемогы 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 506

Центральна 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 156, 503

С 14 до 17 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в селе Камяногирка. Ограничения охватят десятки домов, находящихся по следующим адресам:

Зарична 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Колгоспна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Кооператывна 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 15, 17

Коцюбынського 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18

Леси Украинкы 1В, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25/1, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 56А, 59, 65, 67, 69, 70, 71

Лисова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12

М. Вовчка 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 19, 20, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61

Мичурина 1, 2, 4, 5, 6, 8

Молодижна 500

Незалежности 1, 2, 2/1, 4, 5, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16/1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67

Перемогы 3

Петра Сагайдачного 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 19/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 500

Соборна 17

Шевченка 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Шкильна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

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