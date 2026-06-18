Українців попередили про планові графіки відключення світла у Чернігівській області на 19 червня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 19 червня будуть тривати в десятках будинків, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 19 червня вводять через планові та профілактичні роботи. Завдяки таким заходам вдається підвищити надійність електропостачання та зменшити ризик непередбачених знеструмлень.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», вимикатимуть електрику в населеному пункті Бахмач. Такі обмеження триватимуть з 07:00–19:00 години, тобто 12 годин поспіль. Знеструмлять наступні вулиці:

1-й Парковий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

2-й Парковий — 1, 3, 4, 6, 1А, 2А

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

2-й 9-го Вересня — 3, 5, 7, 9, 11, 13

3-й 9-го Вересня — 2, 4

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мистецька — 9А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4А

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 19 червня також будуть тривати у населеному пункті Остер з 09:00–18:00 години на вулицях:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбинського — 27

Левка Лук'яненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Миру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежності — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106

З 08:00–19:00 години будуть вимикати електрику в місті Прилуки в будинках, що знаходяться за такими адресами:

1 Василя Стуса — 9

2 Василя Стуса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 2Г, 31, 8А, 27/1

1 Героїв Чорнобиля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28А

2 Героїв Чорнобиля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2А

1-й Вишневий — 1–58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 35А, 38А, 40А, 49А

2-й Вишневий — 1–57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 35Б, 37А

1-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 6

3-й Гетьмана Сагайдачного — 5

4-й Гетьмана Сагайдачного — 6, 7, 9, 14, 17

5-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 9

1-й Дослідний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Дослідний — 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 2А, 2Б, 2В, 4Б, 4Г

3-й Дослідний — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 9А, 26, 28

4-й Дослідний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1А

1-й Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А

2-й Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1-й Полковий — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 3А

2-й Полковий — 1, 2, 3, 4, 5

1-й Східний — 2–17

2-й Східний — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14

1-й Удайський — 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 4А, 10А

2-й Удайський — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 4А, 5А

2-Й Удайський — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 3А, 7Б

3-Й Удайський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 12А, 12Б, 45А

1-й Шарапівський — 1–8

2-й Шарапівський — 1–13, 15

1-й Шевченка — 1–23, 25, 6А, 23А

2-й Шевченка — 1–30, 5А, 71, 8А, 11А, 30А

1 Кустівський — 1–14, 16, 17, 18, 20, 22, 3А, 14А, 18А

2-й Кустівський — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 5А, 11А

3 Кустівський — 1–13, 15

1 Педагогічний — 1–14, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 1В/1

2 Педагогічний — 1–24, 1А, 1Б, 2А, 12/1, 1Б/2, 1Б/3

3 Педагогічний — 2–17, 19, 21

4 Педагогічний — 1, 3, 5, 7–22, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Б/1

2-й Береговий — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

3-й Береговий — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13А

2-й Богданівський — 2, 4

2-й Гостинний — 3

2-й Миколи Леонтовича — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 3А, 58, 62, 73, 102, 62В

2-й Соборний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 4А, 17А

2-й Ярмарковий — 1–8

3 Європейський — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 9А

3-й Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 8Б

4-й Гоголя — 1, 2, 4, 4А

5-й Гоголя — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

3 Ярмарковий — 1–9, 11.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто зможе отримати 1300 гривень.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Чернігові: де перекриють дорогу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: вартість значно зросла за останній час.