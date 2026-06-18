Графики отключения света в Черниговской области на 19 июня будут длиться в десятках домов, сообщает издание Politeka.net.
Графики отключения света в Черниговской области на 19 июня вводятся из-за плановых и профилактических работ. Благодаря таким мерам удается повысить надежность электроснабжения и снизить риск непредвиденных обесточений.
По информации АО «Черниговоблэнерго», будут выключать электричество в населенном пункте Бахмач. Такие ограничения будут продолжаться с 07:00–19:00, то есть 12 часов подряд. Обесточат следующие улицы:
- 1-й Парковый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А
- 2-й Парковый — 1, 3, 4, 6, 1А, 2А
- 9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30
- 2-й 9-го Вересня — 3, 5, 7, 9, 11, 13
- 3-й 9-го Вересня — 2, 4
- Левка Сымыренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А
- Мыстецька — 9А
- Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4А
Графики отключения света в Черниговской области на 19 июня также продлятся в населенном пункте Остер с 09:00–18:00 на улицах:
- А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37
- Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А
- Коцюбынського — 27
- Левка Лукяненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37
- Мыру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37
- Незалежности — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31
- Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 98, 100, 102, 104, 106
С 08:00–19:00 часов будут выключать электричество в городе Прылукы в домах, которые находятся по следующим адресам:
- 1 Васыля Стуса — 9
- 2 Васыля Стуса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 2Г, 31, 8А, 27/1
- 1 Героив Чорнобыля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28А
- 2 Героив Чорнобыля — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2А
- 1-й Вышневый — 1–58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 35А, 38А, 40А, 49А
- 2-й Вышневый — 1–57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 35Б, 37А
- 1-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 6
- 3-й Гетьмана Сагайдачного — 5
- 4-й Гетьмана Сагайдачного — 6, 7, 9, 14, 17
- 5-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 9
- 1-й Дослидный — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- 2-й Дослидный — 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 2А, 2Б, 2В, 4Б, 4Г
- 3-й Дослидный — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 9А, 26, 28
- 4-й Дослидный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1А
- 1-й Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А
- 2-й Коцюбынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- 1-й Полковый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 3А
- 2-й Полковый — 1, 2, 3, 4, 5
- 1-й Схидный — 2–17
- 2-й Схидный — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- 1-й Удайськый — 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 4А, 10А
- 2-й Удайськый — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 4А, 5А
- 2-Й Удайськый — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 3А, 7Б
- 3-Й Удайськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 12А, 12Б, 45А
- 1-й Шарапивськый — 1–8
- 2-й Шарапивськый — 1–13, 15
- 1-й Шевченка — 1–23, 25, 6А, 23А
- 2-й Шевченка — 1–30, 5А, 71, 8А, 11А, 30А
- 1 Кустивськый — 1–14, 16, 17, 18, 20, 22, 3А, 14А, 18А
- 2-й Кустивськый — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 5А, 11А
- 3 Кустивськый — 1–13, 15
- 1 Педагогичный — 1–14, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 1В/1
- 2 Педагогичный — 1–24, 1А, 1Б, 2А, 12/1, 1Б/2, 1Б/3
- 3 Педагогичный — 2–17, 19, 21
- 4 Педагогичный — 1, 3, 5, 7–22, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Б/1
- 2-й Береговый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
- 3-й Береговый — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13А
- 2-й Богданивськый — 2, 4
- 2-й Гостынный — 3
- 2-й Мыколы Леонтовыча — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 3А, 58, 62, 73, 102, 62В
- 2-й Соборный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 4А, 17А
- 2-й Ярмарковый — 1–8
- 3 Европейськый — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 9А
- 3-й Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 8Б
- 4-й Гоголя — 1, 2, 4, 4А
- 5-й Гоголя — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
- 3 Ярмарковый — 1–9, 11.
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