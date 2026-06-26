Кабинет Министров Украины утвердил ряд изменений для ВПЛ, получающих денежную помощь в Николаевской области и не только.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области испытывает новые правила для переселенцев, что изменится с 1 июля 2026 года, пишет Politeka.net.

Размер ежемесячного пособия для ВПЛ в Николаевской области остается неизменным: 2 тысячи гривен предусмотрено для взрослых, а 3 тысячи гривен — для детей и лиц с инвалидностью. Начисление средств осуществляется в обычном режиме дважды в месяц – 15 и 28 числа.

Тем не менее, Кабинет Министров Украины утвердил ряд изменений, направленных на усиление социальной защиты внутренне перемещенных лиц и улучшение условий их проживания в местах временного размещения (МТП).

В Министерстве социальной политики ожидают, что новые подходы позволят повысить уровень безопасности и комфорта для ВПЛ в Николаевской области, а также расширят их участие в формировании решений на местах.

Среди ключевых новшеств — обязательная проверка каждого объекта перед включением в список МТП на соответствие требованиям безопасности и проживания.

Также вводится четко регламентированный порядок заключения договоров на проживание и определяются основания их прекращения. При необходимости переселения жители должны получать заблаговременное письменное уведомление.

Отдельно предполагается расширение возможностей участия ВПЛ в принятии решений через Советы внутренне перемещенных лиц. Они могут приобщаться к разработке местных программ поддержки и влиять на их реализацию.

Для граждан, потерявших документы в результате боевых действий, срок их восстановления увеличен с 60 до 90 дней без потери права на государственную помощь. По словам чиновников, это решение должно уменьшить риски прекращения выплат из-за бюрократических трудностей.

Обновленные правила, как отмечается, призваны сделать систему поддержки ВПЛ более прозрачной, гибкой и ориентированной на реальные потребности людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Источник: fakty.com.ua

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