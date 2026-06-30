Графіки відключення світла у Кіровоградській області на липень будуть діяти багато годин поспіль.

Жителям Кіровоградської області повідомили про запровадження планових графіків відключення світла на липень, повідомляє видання Politeka.net.



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на липень є частиною планового технічного обслуговування електромереж. Роботи передбачають перевірку обладнання, оновлення елементів інфраструктури та профілактичні заходи, спрямовані на підвищення стабільності енергосистеми та зниження ризику аварійних відключень у майбутньому.

За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», 01.07.2026 року планові роботи триватимуть у селищі Красносілля. З 09:00–17:00 години електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Велика: 2-4, 6-7, 10-14, 16-20, 21А, 23-25, 27, 32, 34-35, 37А, 39-40, 44, 47, 49, 53, 56-57, 60-62, 64, 68А, 69-70, 74, 76, 78, 80, 82

Вишневий пров.: 1, 3, 5

Дружби пров.: 1-3, 5-7, 10-14

Лесі Українки: 3-5

Лісова: 4-5

Миру: 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Молодіжна: 1-6, 7А

Нижча: 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова: 3-5, 10, 12, 14, 14А, 15-16, 20, 22, 29-30, 32

Паркова: 1-2, 4-6, 8, 10-14, 16-17, 21, 25, 37, 49, 55

Перемоги: 1-2, 4-6, 7А, 8-10, 12, 14, 17-18, 20-21, 31-32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова: 2, 4-6, 13, 25А, 29

Садова: 1-2, 4-6, 11-12, 16-21, 24-27, 32-36

Тернова: 1-2, 4, 6А, 7-8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Тімірязєва пров.: 6

Травнева: 2-3, 5, 9, 11-12, 16, 20-21

Тясминська: 7, 13, 15-16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, 34, 40

Тясминський пров.: 5, 10

Хутірська: 1

Центральна: 2-4, 4А, 5, 7-10, 16, 18-19, 21, 23, 25-31, 34-35, 37, 39, 41-44, 47, 49-50, 52-55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська: 1-4, 7, 10-11, 14-15, 19, 21, 33, 38-39, 41, 45-47, 50, 55, 58-60, 63-64, 69, 79

Чигиринська: 1, 4-11, 13, 16, 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 33, 35, 38-39, 39А, 40-41, 43-44, 46-47

Шевченка: 5-6, 8, 10, 12-13, 15-16, 20, 22, 26

Шкільна: 4-5, 7-9, 11

Яблунева: 1-2, 7, 10-11, 13, 18, 22-23, 28, 30

02.07.2026 року масштабні ремонтні роботи продовжаться у селі Приютівка. Відключення електроенергії діятимуть упродовж дня та охоплять значну кількість домоволодінь. Тимчасові обмеження заплановані на вулицях:

1-го Травня: 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26А, 27-32, 34-47, 49-55, 57

Весняна: 1-9, 11

Вільна: 1-5, 7-14, 16, 18, 20

Вільний пров.: 1, 3А, 5

Дружби просп.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Зелена: 1-5, 7-8, 10

Квітнева: 1-4, 6-10, 12-14, 15Б, 16-17, 17А, 18-25, 28

Козацька: 2, 4, 6, 26, 28

Козацький пров.: 2-3, 5, 7, 9, 11

Тітова: 1-6, 8, 10, 14

Шкільна: 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32.

08.07.2026 року з 09:00 до 18:00 планові роботи триватимуть в населеному пункті Бірки. У цей період електропостачання буде тимчасово відсутнє за низкою адрес на вулицях міста, зокрема:

Берегова: 1А, 1Б, 3-4, 6, 8-10, 14, 18, 30, 32, 34, 36

Береговий пров.: 1А, 1Б, 2А, 3-4

Мостовий пров.: 1-3, 3а, 4, 5А, 6А, 7, 9, 12

Сергія Кучеренко: 1-4, 4А, 5-7, 8А, 11

Центральна: 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86А, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113, 115

10.07.2026 року з 09:00 до 17:00 графіки відключень будуть діяти у селі Ружичеве. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці низки вулиць, зокрема:

Лісова: 6-7, 9-10, 12, 15, 17-19, 22, 24-26, 40

Набережна: 1-2, 4, 10-11, 22.

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