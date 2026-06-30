Графіки відключення світла у Черкаській області на липень запроваджуються за окремими адресами.

Жителям Черкаської області повідомили про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть упродовж липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на липень запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Йдеться про технічне обслуговування мереж, перевірку стану обладнання та заміну окремих елементів системи. Такі заходи дозволяють підвищити надійність електропостачання.

У «Черкасиобленерго» попередили, 01.07.2026 ремонтні бригади працюватимуть у місті Корсунь-Шевченківський. Через виконання профілактичних робіт із 08:00 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на вулицях:

В. Рябошапки — 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Я. Мудрого — 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 326, 328

Крім того, 03.07.2026 планові графіки відключення світла діятимуть у селі Гуляйка. З 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене на окремих ділянках вулиць:

В. Костенка — 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 55

пров. Тарадая — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15а, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31.

06.07.2026 з 09:00 до 13:00 планові знеструмлення будуть запроваджені у селі Вотилівка. У цей період електропостачання тимчасово припинять для низки будинків на вулицях:



Молодіжна — 17, 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Галкіна — 33, 64, 66, 68, 70, 76, 80, 84, 90, 94

Гуртовенка — 32, 44, 46, 50, 55

Галкіна — 28

07.07.2026 ремонтні бригади працюватимуть у селі Жаб’янка. У зв’язку з профілактичними роботами з 09:00 до 15:00 тимчасові відключення торкнуться частини адрес:

Зелена — 10, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 7, 8, 9

08.07.2026 року аналогічні відключення проводитимуться у селі Семенівка. З 09:00 до 15:00 без електроенергії залишаться окремі домоволодіння на вулицях:

Слави — 1, 24, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 51/а, 53, 61

Слави пров. — 13, 14, 15, 18, 2, 5, 6, 7, 8.

Планові графіки відключення світла діятимуть у селі Кам’яний Брід. 10.07.2026 з 09:00 до 15:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє на окремих вулицях:

Набережна — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 3, 5, 7; 4, 8.

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