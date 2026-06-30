Графики отключения света в Черкасской области на июль вводятся по отдельным адресам.

Жителям Черкасской области сообщили о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать в течение июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на июль вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Речь идет о техническом обслуживании сетей, проверке состояния оборудования и замене отдельных элементов системы. Такие меры позволяют повысить надежность электроснабжения.

В «Черкассыоблэнерго» предупредили, 01.07.2026 ремонтные бригады будут работать в городе Корсунь-Шевченкивськый. Из-за выполнения профилактических работ с 08:00 до 17:00 без электроснабжения временно останутся жильцы отдельных домов на улицах:

В. Рябошапкы — 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Я. Мудрого — 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 326, 328

Кроме того, 03.07.2026 плановые графики отключения света будут действовать в селе Гуляйка. С 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено на отдельных участках улиц:

В. Костенка — 34, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 55

пров. Тарадая — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15а, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31.

06.07.2026 с 09:00 до 13:00 плановые обесточивания будут введены в селе Вотыливка. В этот период электроснабжение временно прекратят для ряда домов на улицах:



Молодижна — 17, 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Галкина — 33, 64, 66, 68, 70, 76, 80, 84, 90, 94

Гуртовенка — 32, 44, 46, 50, 55

Галкина — 28

07.07.2026 ремонтные бригады будут работать в селе Жабянка. В связи с профилактическими работами с 09:00 до 15:00 временные отключения коснутся части адресов:

Зелена — 10, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 7, 8, 9

08.07.2026 аналогичные отключения будут проводиться в селе Семенивка. С 09:00 до 15:00 без электроэнергии останутся отдельные домовладения на улицах:

Славы — 1, 24, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 51/а, 53, 61

Славы пров. — 13, 14, 15, 18, 2, 5, 6, 7, 8.

Плановые графики отключения света будут действовать в селе Камяный Брид. 10.07.2026 с 09:00 до 15:00 электроснабжение будет временно отсутствовать на отдельных улицах:

Набережна — 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 3, 5, 7; 4, 8.



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