Жителів у Миколаївській області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла на 2 липня.

Жителів Миколаївської області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть 2 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 2 липня пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування обладнання, перевірки стану повітряних ліній, заміни зношених елементів мережі та усунення виявлених несправностей.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 2 липня відключення електроенергії заплановані одразу в кількох населених пунктах області. Зокрема, у населеному пункті Новогригорівка з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання за низкою адрес:

Калинова 1, 2, 5

Молодіжна 1, 2, 3, 4, 5

Набережна 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65

Шкільна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 68

У той же день планові роботи проводитимуться і в населеному пункті Новофедорівка. Тут також із 08:00 до 17:00 діятимуть тимчасові знеструмлення, які охоплять значну частину вулиць:

Космонавтів пров. 1, 3

Миру 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 66, 68

Шкільна 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 49/4, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73

Крім того, 2 липня аналогічні роботи заплановані й у селі Утішне. У зв’язку з проведенням поточного ремонту з 08:00 до 17:00 частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання за адресами:

Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 11А, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 48.



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