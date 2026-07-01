Жителей Николаевской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать 2 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 2 июля связаны с необходимостью проведения технического обслуживания оборудования, проверки состояния воздушных линий, замены изношенных элементов сети и устранения обнаруженных неисправностей.

По информации АО «Николаевоблэнерго», 2 июля отключения электроэнергии запланированы сразу в нескольких населенных пунктах области. В частности, в населенном пункте Новогрыгоривка с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:

Калынова 1, 2, 5

Молодижна 1, 2, 3, 4, 5

Набережна 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65

Шкильна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 68

В этот же день плановые работы будут проводиться и в населенном пункте Новофедоривка. Здесь также с 08:00 до 17:00 будут действовать временные обесточивания, которые охватят значительную часть улиц:

Космонавтив пров. 1, 3

Мыру 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 66, 68

Шкильна 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 49/4, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73

Кроме того, 2 июля аналогичные работы запланированы и в селе Утишне. В связи с проведением текущего ремонта с 08:00 до 17:00, часть потребителей временно останется без электроснабжения по адресам:

Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 11А, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 41, 48.

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