Подорожание проезда во Львове связано с ростом затрат на горючее, техническое обслуживание транспорта и поддержание стабильной работы маршрутной сети.

Подорожание проезда во Львове зафиксировано после запуска обновленной тарифной системы городского общественного транспорта, введенной в рамках новой модели оплаты поездок, сообщает издание Politeka.

Изменения охватили все категории пассажиров как жителей города, так и гостей. Стоимость теперь зависит от способа расчета при посадке, что сформировало несколько ценовых уровней для одного и того же маршрута.

Самый высокий тариф действует при оплате наличными - 30 гривен за поездку. Такой формат постепенно теряет популярность, но все еще используется частью пассажиров.

Оплата банковской картой стоит 26 гривен. Этот способ считается более быстрым и удобным, поскольку не требует физических средств и ускоряет посадку.

Самый низкий уровень установлен для цифровых сервисов – мобильных приложений и транспортных карт. В таком случае поездка обходится в 23 гривны, что стимулирует переход к безналичным решениям.

Отдельно действуют льготные условия для студентов. При использовании персонализированных карт стоимость составляет 11,5 гривны, что существенно уменьшает ежедневные расходы на передвижение.

В городской администрации отмечают, что подорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и поддержание стабильной работы маршрутной сети.

Также подчеркивается, что новая тарифная модель направлена ​​на обеспечение непрерывности рейсов и предотвращение сокращения транспортного сообщения в разных районах города.

Последующие корректировки стоимости будут зависеть от экономических показателей и стабильности затрат в транспортной отрасли города.

Источник: fakty

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