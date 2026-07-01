Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю со 2 по 8 июля демонстрирует классический летний контраст.

Прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю со 2 по 8 июля фиксирует резкий переход от жары к периоду неустойчивых дождей и понижение температурных показателей над городом, передает Politeka.

Начало цикла 2 июля проходит под влиянием сухого и жаркого воздуха. В дневные часы температура поднимается до +34°C, ночь остается теплой. Небо ясное, осадков не прогнозируют, атмосферное давление постепенно снижается, ветер слабый и без резких порывов.

3 июля удерживается жаркий режим. Воздух прогревается до +35°C, сохраняется стабильная солнечная погода в течение всего дня. Облачность минимальна, погодные условия остаются сухими и стойкими.

4 июля происходит смена синоптической ситуации. После ясного утра днем ​​формируется облачность, а поближе к вечеру прогнозируют дожди. Температура остается высокой, но появляется нестабильность в воздушных массах.

5 июля характеризуется заметным похолоданием. Максимальное значение снижается до +20°C. В течение суток преобладает плотная облачность, в утренний период фиксируют мелкие осадки, постепенно ослабевающие к вечеру.

6 июля становится более влажным этапом недели. Осадки наблюдаются ночью и утром, днем ​​дождь слабеет, а ближе к концу суток почти прекращается. Воздух прохладный, влажность повышена, ветер усиливается.

7 июля сохраняется неустойчивый фон. Облака закрывают небо утром и держатся до вечера, во второй половине дня снова возвращаются дождевые процессы. Температурные значения умеренны, без резких колебаний.

8 июля погода становится более стабильной, но не полностью сухой. Утро ясное, однако днем ​​снова формируется облачность, которая сохраняется до вечера. Осадки в этот день не ожидаются, хотя воздух остается более влажным, чем на старте периода.

Таким образом прогноз погоды в Днепропетровской области на неделю со 2 по 8 июля демонстрирует классический летний контраст: начало с жарой, середина с дождями и грозовыми процессами, завершение — с постепенным выравниванием температурного фона.

Источник: Синоптик

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