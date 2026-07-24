Графіки відключення світла у Чернігівській області на 25 липня триватмуть через профілактичні роботи.

Українцям варто бути готовими до планових графіків відключення світла у Чернігівській області на 25 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла на 25 липня, в суботу, діятимуть у кількох населених пунктах Чернігівської області через проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Енергетики рекомендують жителям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати періоди знеструмлення під час планування дня.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», найдовші відключення заплановані у місті Сновськ, де електропостачання буде відсутнє з 09:25–20:00. На час проведення ремонтних робіт без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Б. Хмельницького — 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 141, 143

Віктора Максименка — 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172

Героїв Сновщини — 90, 92а, 92б, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169

Садова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

З 08:00–17:00 ремонтні роботи проводитимуться у місті Корюківка. Без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки населеного пункту:

1-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 12а, 32А, 32Б

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 2, 40, 42, 44, 48, 52, 56, 154, 40а

З 07:00–19:00 планові роботи на повітряній лінії електропередачі виконуватимуться у місті Бахмач. Електрику будуть вимикати за адресами:

1 9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 17а

1-й Мистецький — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1А

1 Південний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1а

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мистецький — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковий — 1, 3, 4, 6, 1А, 2а

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Даньківський шлях — 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 7А, 47Б, 51А, 64/1

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 9А, 11А, 17А, 20А

Мистецька — 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9А, 21А, 38А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36, 4а

Південна — 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 23а, 37а

Терещенківська — 1, 3, 5, 3А.

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